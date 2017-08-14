Сербия предложила разделить Косово

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич предложил перевести северную часть Косово под контроль Сербии. Об этом он написал в статье в правительственной газете Novosti.

Кроме того, по мнению Дачича, необходимо предоставить широкую автономию сербским муниципальным образованиям, которые останутся на юге Косово. В отношении сербских православных монастырей, министр предложил придать им особый автономный статус монашеского сообщества, по модели греческого Афона.

При этом дипломат подчеркнул, что Приштина должна выплатить Белграду финансовую компенсацию за незаконно отторгнутую частную и государственную собственность.

«Всем нужно постоянное решение сербско-албанского конфликта, и это может быть достигнуто только по соглашению между сербами и албанцами, где каждая сторона что-то получит и потеряет», — написал Дачич.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции, частью своей территории. Россия независимости Косово не признает.