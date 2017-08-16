Разведка США: КНДР сама может производить ракетные двигатели



КНДР имеет возможность сама производить двигатели для ракет, не полагаясь на импортную продукцию. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил представитель американской разведки.

" Имеющиеся у нас разведданные позволяют предполагать, что Северная Корея не зависит от от импорта двигателей. Вместо этого, по нашему суждению, у них есть возможность самим производить двигатели" , — сказал он.





Ранее в понедельник издание The New York Times со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана , а также на секретные данные американских спецслужб сообщило, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.