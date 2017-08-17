Что известно о попадании секретных украинских технологий в КНДР



Заявления Киева о непричастности к поставкам ракетных двигателей в КНДР не соответствуют действительности, сообщили в МИД России. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, информация о попытках северокорейцев получить доступ к секретным технологиям с Украины содержится в докладе ООН от 2013 года. Дынные о том, что Пхеньян мог обращаться за помощью к Киеву, появились на этой неделе в газете The New York Times . В ответ украинские власти назвали статью провокацией и попытались переложить вину на Россию.



Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла заявления украинских властей о непричастности к попаданию ракетных двигателей в Северную Корею. Она отметила, что эта тема обсуждалась ещё несколько лет назад.



«Информация теперь же быстро раскрывается: в 2013 году соответствующий комитет СБ ООН получил от экспертов-ооновцев итоговый доклад — он опубликован, есть номер. В этом докладе сообщалось о предотвращении годом ранее Службой безопасности Украины попытки двух граждан КНДР получить в КБ «Южное» доступ к секретным ракетным технологиям», — сказала Захарова в эфире «Вести-FM»

В докладе ООН говорится о том, что представители Северной Кореи интересовались новыми видами технологических процессов и проектированием ракетных и топливных систем, отметила официальный представитель МИД России.



«Мало того, в 2012 году эти граждане КНДР были приговорены украинскими властями к восьми годам тюремного заключения. То есть такие вещи, о которых сегодня говорилось, что никто ничем там (не занимался. — RT), это всё просто не соответствует действительности», — добавила Захарова.



Она подчеркнула, что информация о сотрудничестве Киева и Пхеньяна есть в официальных документах, публикуемых на открытых ресурсах. Ранее данные о том, что КНДР использует ракетные двигатели с Украины, были опубликованы в The New York Times.



«Провокация и глупость»





Согласно докладу Международного института стратегических исследований, ракеты, запускаемой Северной Кореей, являются модификацией моделей, производившихся на украинском заводе «Южмаш». Сотрудник института Майкл Эллеман пришёл к выводу, что двигатели могли поступать в КНДР незаконно.



В Киеве сообщения о том, что северокорейские двигатели могут иметь украинскую основу, назвали провокацией. Соответствующее заявление сделал украинский премьер Владимир Гройсман

«По скандалу с «Южмашем»: это чёткая провокация против Украины. Это глупость и такого не может быть. Опираюсь на заявление СНБО и «Южмаша», — написал Гройсман в Twitter.





При этом украинские чиновники поспешили возложить вину на Россию. О возможной причастности Москвы к поставке ракетных двигателей Пхеньяну заявил исполняющий обязанности председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко . По его словам, двигатели могли быть поставлены с Украины в Россию в составе ракет в соответствии с российской космической программой.

«Из числа готовых изделий они (россияне. — RT) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнёрские отношения России и Северной Кореи», — добавил Радченко.





Заявления Радченко могут быть попыткой сместить внимание, предположил научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ , заместитель главного конструктора комплекса «Ломоносов» Василий Петров . По его словам, двигатели были скорее украдены, чем проданы, так как вряд ли кто-то на уровне властей согласился бы на сотрудничество с Северной Кореей в этой сфере.

«Чисто технически проблем в этом нет. Юридически вопрос о передаче технологий Северной Корее очень сомнителен», — отметил Петров в разговоре с RT.





При этом сами двигатели с «Южмаша» никто не крал, считает политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер . В беседе с RT он заявил, что речь скорее идёт о передаче документации, а утечка могла произойти только при участии сотрудников «Южмаша», владевших чертежами.

«Это не означает, что украинское государство или руководство «Южмаша» продавали технологии. Это вообще требует отдельного внутреннего расследования. Но без материнской организации такие сложные технологии использовать практически невозможно», — сказал эксперт.



Расследование «Турчинова»





Президент Украины Пётр Порошенко назвал обвинения в адрес Украины абсурдными. В то же время он призвал провести проверку информации, опубликованной The New York Times.

«Как бы абсурдно ни выглядели обвинения Украины, как ответственные партнёры мы должны внимательно проверить опубликованную изданием The New York Times информацию о якобы поставке ракетных двигателей или соответствующих технологий в Северную Корею», — написал он в Facebook.





Он отметил, что расследование пройдет под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова . Именно от его имени пранкеры Вован и Лексус пообщались с генеральным директором компании «Южмаш» Сергеем Войтом.

В ходе разговора, текст которого опубликован на сайте «Вести.Ru», один из пранкеров потребовал от Войта предоставить данные о возможных источниках утечки технологий в Северную Корею.



«С Кореей работает КБЮ (Конструкторское бюро «Южное». — RT) наше более 14 лет. С Китаем — более 20 лет. Что они там делают? Я не знаю. К нам информация эта не доходит», — рассказал Войт.



Он предположил, что утечка могла произойти через Китай. На просьбу назвать «слабое звено» он ответил, что таковым является конструкторское бюро.



«Слабое звено, конечно, КБЮ, у нас некого подозревать. А они ездят (за границу), у них контакты. Надо с ними поработать, чтобы они меньше трындели», — сказал гендиректор «Южмаша».



После розыгрыша в компании заявили, что ничего «сенсационного» и «скандального» сказано не было, заявив, что под Кореей Войт имел в виду Республику Корею, а не КНДР.



«Тем не менее, авторы сюжета попытались путём передёргивания слов Сергея Войта и помещения их в контекст рассуждений о скандале с северокорейскими ракетами создать впечатление, что, говоря о сотрудничестве КБ «Южное» и Кореи, имелось в виду сотрудничество с КНДР. Это не соответствует действительности», — говорится в сообщении «Южмаша».



Секретарь СНБО Турчинов, чьё имя использовали пранкеры для общения с гендиректором «Южмаша», посоветовал украинским высокопоставленным чиновникам пользоваться средствами национальной спецсвязи «при обсуждении государственных вопросов».