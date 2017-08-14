10 самых беспокойных стран мира

Институт экономики и мира опубликовал свой ежегодный Global Peace Index, в рамках которого проанализированы 162 страны мира и составлен рейтинг самых спокойных и беспокойных стран мира. При составлении рейтинга принимались во внимание 23 показателя, включая демонстрации и акции протеста, а также объем импорта оружия.

Все показатели были разделены на три категории: социальная безопасность, текущие внутренние и международные конфликты, милитаризация. В странах, вошедших в исследование, проживает 99,7% населения мира. В целом в 2017 г. мир стал более спокойным по сравнению с 2016 г. За последний год 93 страны мира стали более мирными, а 68 стран стали более неспокойными, согласно исследованию. Тем не менее по сравнению с 2008 г. мир стал более беспокойным и опасным. Наша страна оказалась в рейтинге на 151-м месте. Ниже представляем 15 самых беспокойных стран мира.



1. Сирия



Индекс: 3,814Изменение с прошлого года: -Место в общем рейтинге: 163В марте 2011 года в городе Даръа на юге страны, а затем и в других городах страны начались выступления с требованиями изменить существующий режим. В настоящий момент вооруженная оппозиция в составе множества группировок продолжает систематические обстрелы городов под контролем правительственных войск, идут уличные бои с применением тяжёлых вооружений в нескольких крупных городах страны, включая столицу. 3 июня 2014 года в Сирии прошли выборы главы государства, на которых Башар Асад переизбран на третий срок. В марте 2015 госсекретарь США заявил о необходимости наладить диалог с официальным правительством Сирии.

2. Афганистан





Индекс: 3,567Изменение с прошлого года: -2Место в общем рейтинге: 162Афганистан— государство в Центральной Азии. После падения режима талибов была провозглашена современная Исламская Республика Афганистан. В декабре 2001 года на Боннской конференции афганских политических деятелей Хамид Карзай был поставлен во главе переходной администрации Афганистана. В июне 2002 года он был избран временным президентом страны. В 2004 году была принята новая Конституция и проведены первые президентские выборы, на которых победил Хамид Карзай. В настоящий момент в стране по-прежнему продолжается гражданская война, но уже с участием Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF)

3. Ирак



Индекс: 3,556Изменение с прошлого года: -Место в общем рейтинге: 161Ирак — государство на Ближнем Востоке. В результате экспансии террористической организации " Исламское государство" в Ираке началась гражданская война. На 5 июня 2016 года правительственные войска освободили большую часть территории государства.



В ходе конфликта вооружённые силы Иракского Курдистана освободили от вооружённых бандформирований ИГИЛ и на время заняли несколько населённых пунктов Синджара, в том числе нефтеносный Киркук.



4. Южный Судан



Индекс: 3,524Изменение с прошлого года: +2Место в общем рейтинге: 160Южный Судан — государство в Африке со столицей в Джубе. Ещё до международного признания, в мае 2011 года, начался и продолжался до августа вооружённый конфликт между Южным Суданом и Суданом в спорной зоне Южного Кордофана. Летом 2011 года была введена национальная денежная единица — южносуданский фунт. В марте—апреле 2012 года вооружённый конфликт между Южным Суданом и Суданом произошёл в Хеглиге. В стране, унаследовавшей от гражданских войн не менее 7 вооружённых групп и имеющей несколько этносов, продолжают происходить конфликты и восстания. В декабре 2013 года в Южном Судане вспыхнул новый масштабный вооруженный конфликт.



5. Йемен



Индекс: 3,412Изменение с прошлого года: -1Место в общем рейтинге: 159Йемен— государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. В 2011 году вспыхнула революция. С 2014 года идёт вооруженный конфликт между шиитской группировкой " Ансар Аллах" и правительственными силами. В марте 2015 года участие в войне приняла коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией на стороне правительства Йемена.



6. Сомали



Индекс: 3,387Изменение с прошлого года: +1Место в общем рейтинге: 158Сомали— восточноафриканское государство, фактически распавшееся в результате гражданской войны и деятельности сепаратистов на множество частей. В настоящее время небольшая часть провинций страны объединена общепризнанным федеральным правительством. Федеральное правительство, существующее в Сомали, признаётся международным сообществом в качестве законной сомалийской власти, однако до недавнего времени оно реально контролировало лишь 60% города Могадишо и далеко не всю территорию страны. Юг и юго-запад Сомали являются ареной противостояния моджахедов исламистских движений " Харакат аш-Шабаб" и " Хизб-уль-Ислаами" с автономными администрациями Джубаленда и Юго-Западного Сомали, союзными Федеральному Правительству Сомали. Север Сомали контролируется непризнанным государством Республика Сомалиленд, в одностороннем порядке объявившем о своей независимости в 1991 году.



7. Ливия



Индекс: 3,328Изменение с прошлого года: -3Место в общем рейтинге: 157C 1977 по 2011 год в стране существовал особый политический режим, основанный на " Третьей всемирной теории" Каддафи — Джамахирия. В ходе иностранной интервенции западных стран, таких как Великобритания, Франция, США, а также организации НАТО, Каддафи был свергнут с их помощью повстанцами, которым предоставлялась помощь против государственных войск в виде оружия, конкретно Францией и арабскими странами. Данные события имели разрушительные последствия для ливийской государственности, населения и экономики. После этого в Ливии так и не сформировалось прочного правительства и сохраняется высокий уровень политической нестабильности. С 2014 года идёт гражданская война между различными исламистскими группировками и признанным международным сообществом правительством.



8. Судан



Индекс: 3,213Изменение с прошлого года: -Место в общем рейтинге: 155Судан — государство в Восточной Африке. Помимо Южного Судана, который после референдума стал в 2011 году независимым государством, политика центральных властей по исламизации и арабизации вызвала повстанческие и сепаратистские движения и в других имеющих исторические и этнические особенности регионах страны — Дарфуре, Кордофане, Бедже. В Дарфуре противостояние доходило до масштабных боёв и резни в ходе разгоревшегося с 2003 года конфликта, а на востоке до 2006 года политико-вооружённое противостояние оказывал т. н. Восточный фронт народа беджа.



9. ЦАР



Индекс: 3,213Изменение с прошлого года: +2Место в общем рейтинге: 155Центральноафриканская Республика— государство в Центральной Африке. До марта 2013 года у власти находился руководитель одержавшей победу в гражданской войне 2001—2003 годов фракции Франсуа Бозизе. Наибольшую опасность для стабильности страны представляет бандитизм различных групп, претендующих на политическое оформление, на севере страны. В 2012—2013 гг. на территории страны действовала мятежная коалиция " Селека". Группировка проводила военные действия против официальных властей и армии ЦАР. Поддержку войскам ЦАР оказывают международные силы. Вечером 24 марта 2013 года повстанцы вошли в столицу Центральноафриканской Республики, и их лидер Мишель Джотодиа провозгласил себя президентом страны, пообещав в скором времени организовать выборы, а 1 апреля заявил о формировании временного правительства. В январе 2014 г. подал в отставку.



10. Украина

