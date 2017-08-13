Иран увеличил на полмиллиарда долларов бюджет ракетной программы

Парламент Ирана проголосовал за выделение дополнительных $520 млн на разработку собственной ракетной программы в ответ на санкции, наложенные США.

«Американцы должны знать, что это лишь наше первое действие», — приводит AFP слова спикера парламента Али Лариджани.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал пакет санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

Власти Ирана заявили, что новые санкции США нарушают ядерную сделку, и пообещали зеркально ответить на данные меры.