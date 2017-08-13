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Иран увеличил на полмиллиарда долларов бюджет ракетной программы

Иран увеличил бюджет ракетной программы
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Парламент Ирана проголосовал за выделение дополнительных $520 млн на разработку собственной ракетной программы в ответ на санкции, наложенные США.
«Американцы должны знать, что это лишь наше первое действие», — приводит AFP слова спикера парламента Али Лариджани.
2 августа президент США Дональд Трамп подписал пакет санкций против России, Ирана и Северной Кореи.
Власти Ирана заявили, что новые санкции США нарушают ядерную сделку, и пообещали зеркально ответить на данные меры.
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France-Presse
Дональд Трамп
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