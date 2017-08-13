Bloomberg: Таможенный контроль в ЕС стал проблемой при проведении учений НАТО

На учениях в Европе войска НАТО столкнулись с необходимостью проходить паспортный и таможенный контроль, а также учитывать правила передвижения по дорогам и допустимый уровень шума, что заметно снизило скорость передвижение военнослужащих альянса, сообщает Bloomberg . Во время учений Operation Saber Guardian силы НАТО в Восточной Европе постоянно напарывались на «лежачих полицейских», как в прямом, так и в переносном смысле, передает RT. Так, командующему Сухопутными силами США в Европе генералу Бену Ходжесу пришлось совершить посадку на румынской авиабазе и пройти таможенный контроль при перелете из Болгарии в Румынию. С подобной ситуацией он столкнулся и в Венгрии, где у него проверили паспорт. Кроме того, военные НАТО не могли воспользоваться дорогами и мостами с ограниченной грузоподъемностью, а многие железнодорожные пути и туннели оказались неприспособленны для новой военной техники. По итогам учений Ходжес призвал к созданию «военной Шенгенской зоны», которая позволила бы войскам передвигаться без каких-либо препятствий.

По словам генерала, североатлантическому блоку нужно «что-то, что позволит военным конвоям передвигаться по Европе так же быстро, как это делают мигранты».



В среднем, на получение различных разрешений воскам НАТО понадобилось 15 дней.