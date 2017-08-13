Власти американского Шарлотсвилля разрешили полиции ввести комендантский час

Члены городского совета американского Шарлотсвилля (штат Виргиния) на экстренном собрании открытым голосованием дали шефу полиции право объявить комендантский час. Об этом в своем Facebook сообщил мэр города Майк Сингер (Mike Signer).

Решение было принято единогласно. «Начальнику полиции Элу Томасу дозволяется регулировать, ограничивать или запрещать любое собрание лиц, а также перемещать транспортные средства на любой улице, если это будет необходимо для защиты города Шарлоттсвилль», — говорится в решении совета.

Особо отмечается, что глава полиции пока не воспользовался этим правом.