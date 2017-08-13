Далее:
Главное сейчас
Lenta.ru

Власти американского Шарлотсвилля разрешили полиции ввести комендантский час

В Шарлотсвилле введут комендантский час
Фото:
Члены городского совета американского Шарлотсвилля (штат Виргиния) на экстренном собрании открытым голосованием дали шефу полиции право объявить комендантский час. Об этом в своем Facebook сообщил мэр города Майк Сингер (Mike Signer).
Решение было принято единогласно. «Начальнику полиции Элу Томасу дозволяется регулировать, ограничивать или запрещать любое собрание лиц, а также перемещать транспортные средства на любой улице, если это будет необходимо для защиты города Шарлоттсвилль», — говорится в решении совета.
Особо отмечается, что глава полиции пока не воспользовался этим правом.
В мире Главное Происшествия США
Оставить комментарий

Lenta.ru: последние новости