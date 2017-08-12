Виргинию сотрясло эхо Гражданской войны

Телеканал CBS опубликовал в субботу вечером запись, на которой показаны последствия ДТП в штате Виргиния. Предполагается, что автомобиль мог врезаться в толпу намеренно. Пострадавшие были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Также утверждается, что пострадали именно противники проходящего в городе Шарлотсвилль митинга ультраправых.



На видео можно рассмотреть, как серый автомобиль купе врезался в колонну людей, выступающих в поддержку демонтажа памятнику генералу Конфедерации Роберту Ли . В результате происшествия пострадали не менее восьми человек. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с масштабной акцией американских националистов.

Неизвестно, был ли совершён наезд намеренно, или стал случайным недоразумением. Уже есть данные, что одна из пострадавших в результате наезда скончалась.



Американские СМИ сообщают, что в марше противников демонтажа памятника генералу Ли принимает участие более шести тысяч человек.



В их число входят американские националисты, неонацисты и члены расистской организации «Ку-клукс-клан».



По сообщениям полиции Шарлотсвилля, в самом городе и округе Албермарль объявлен режим ЧС. Местные власти запросили дополнительные силы для поддержания порядка на фоне происходящего в центре Шарлотсвилля факельного шествия. Также в противодействии беспорядкам принимают участие местные силы Национальной гвардии США.



В 11:55 утра по местному времени губернатор Терри МакОклифф объявил чрезвычайное положение, чтобы «воспрепятствовать насилию». К 12:30 утра по Виргинии был проведён единичный арест.



В городе происходят стычки между ультраправыми манифестантами и их противниками. Сообщается о распылении слезоточивого газа одной из сторон.





В субботу несколько сотен американских альт-райтов (ультраправых националистов — «Газета.Ru» ) провели акцию протеста в виргинском городе Шарлотсвилл в кампусе местного университета. Молодые мужчины маршировали с зажжёнными факелами и скандировали лозунг: «Жизни белых имеют значение». Таким образом они выражали несогласие с популярным в среде афроамериканцев движением «Black Lives Matter» («Жизни чёрных имеют значение» — «Газета.Ru»), которое часто критикуют за чёрный шовинизм и расизм в отношении белого населения США.

Также на день субботы была запланирована акция «Единство правых», которая должна была пройти в саду Эмансипации Шарлотсвилля. Там должны были выступать противники демонтажа монумента генералу Роберту Эдварду Ли. Активисты пытались прорваться к назначенному месту, но их оттеснили полиция и Нацгвардия.



Американские националисты недовольны решением местных властей снести памятник генералу армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли — одному из самых известных американских военачальников века. Несмотря на то, что генерал Ли командовал силами южных штатов во время Гражданской войны, он долгое время являлся национальным героем США. В его честь был назван танк M3 «Lee», поставлявшийся по ленд-лизу в СССР во время Великой Отечественной войны. Роберт Ли, сознательно вставший на сторону родных штатов в конфликте между Севером и Югом, представляет собой символ чести и доблести.



В последнее время на американском Юге начался массовый демонтаж памятников героям Конфедерации.



В мае в Новом Орлеане снесли три монумента, посвящённые памяти Конфедерации, а позже демонтировали и местный памятник генералу Ли. Демонтажи происходили под покровом ночи и под охраной полиции.



Символы КША являются крайне противоречивыми для американцев. Так, если на Юге конфедератов часто считают героями (несмотря на то, что они ассоциируются в массовом сознании с рабовладением), то на Севере их зачастую считают дикарями и шовинистами.



Кроме памятников, в Штатах началась активная борьба с Боевым знаменем Конфедерации — синим андреевским флагом с белыми звёздами, расположенными на красном фоне. Противники знамени называют его «символом ненависти» и требуют приравнять к экстремистским символами — что для Америки является нонсенсом, поскольку там разрешена любая символика (согласно Первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу слова).



Среди афроамериканцев, согласно результатам соцопросов, доля неприязни к флагу Конфедерации значительно выше.



Кампания за снос памятников Конфедерации началась на волне недовольства чернокожим населением США участившимися случаями убийств негров полицейскими. Однако на этом фоне зачастую забывают о террористической деятельности таких организаций, как «Чёрные Пантеры» и насилии в ходе расовых конфликтов.