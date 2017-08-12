"Нужно больше мигрантов": Меркель поддержала идею вдвое увеличить прием беженцев

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала идею вдвое увеличить квоту ООН на прием мигрантов из Сирии, которых должны принять у себя страны-участники Евросоюза . В настоящее время эта цифра составляет 20 тысяч человек в год. Германия принимает у себя по 1600 мигрантов каждый год.

" Это количество, которое Европейский Союз с его 500 млн жителей вполне может осилить" , — заявила глава Германии на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 11 августа, после встречи с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и гендиректором Международной организации по миграции (МОМ) Вильямом Свингом.

По-настоящему странно звучит и причина, Впрочем, предпосылкой удвоения количества принятых по квоте ООН беженцев до 40 тысяч должна стать борьба с нелегальной миграцией.

При этом Меркель отметила, что " мы готовы нести свою долю" , очевидно, имея в виду всех немцев, почему то забыв на набирающие популярность и политический вес право-консервативных партий, число сторонников которых значительно увеличилось за несколько последних лет. Причем, основной причиной недовольства немецкого обывателя стал именно вал миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, который уже принес в страну и более — во всю Европу — рост уличной преступности, массовые изнасилования и постоянные теракты. которые мэр Лондона уже успел назвать " частью жизни большого современного города". Даже законопослушному немцу, у которого с раннего детства культивируют чувство вины перед всем миром за Вторую мировую войну, сложно сохранять отстраненно-спокойное отношение к миграционной политике Бундестага , когда выражение " Ночь в Кельне" уже стало нарицательным.

Очередное заявление лидера Христианско-демократического союза выглядит тем более странно, что Германия находится на старте очередной предвыборной кампании и поведение Меркель никак не ложится в логику поведения политика, который намерен продолжать оставаться у власти.

Вряд ли обрадует саксонского или баварского налогоплательщика и следующая новость. Помимо увеличения квоты на прием мигрантов. Меркель сообщила, что до конца года ФРГ выделит Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции до 50 миллионов евро на их деятельность в Ливии. Предполагается, что эти деньги помогут в борьбе с контрабандистами, массово ввозящими нелегалов через Средиземном море, а также повлияют на факторы, вынуждающие мигрантов отправляться искать лучшей жизни в Европе.

Остается лишь предполагать, как поведут себя рядовые европейские избиратели, глядя на очередные инициативы своих лидеров, которые, кажется, совсем потеряли связь с реальностью, оказавшись в плену общих фраз про " гуманизм и толерантность" и забыв, что в первую очередь они — слуги своих собственных народов, а не заложники бюрократов из Брюсселя.