Сотрудники уже двух дипломатических миссий пожаловались на потерю слуха во время работы в Гаване. Ранее загадочный феномен затронул посланников США, теперь о проблемах со слухом рассказали и канадские дипломаты. В Вашингтоне уже заподозрили Россию.

Проблемы у американских дипломатов начались еще осенью прошлого года. Сотрудники представительства начали жаловаться на потерю слуха и, как сообщили в Госдепартаменте, «ряд других симптомов». Феномен затронул пятерых американских граждан, в том числе и жен дипломатов. Двух человек даже пришлось вернуть в США, в ответ на что Вашингтон выслал двух кубинских диппредставителей. Теперь об аналогичном инциденте заявили в Оттаве. Как минимум у одного дипломата наблюдаются необъяснимая потеря слуха и головные боли, сообщили в канадском МИД

В Вашингтоне уже установили причину таинственной тенденции. По данным Associated Press, дипломатов оглушили с помощью передатчика инфра— или ультразвука, расположенного неподалеку от их резиденций. Человеческое ухо способно распознавать только определенный спектр частот. Могли ли звуки за пределами слышимого диапазона вызвать такие симптомы?

Иван Лесков врач-отоларинголог меди­цинского центра «СМ-Клиника» «На самом деле, такое бывает крайне редко. На человека воздействует либо инфразвук, но тогда его охватывает паника, либо вариант номер два — это ультразвук. Но тогда тоже идут реакции чисто вегетативные, и то не у всех. Это очень легко было бы видно на животных. А вот чтобы слух терял человек, но при этом ничего больше не происходило, это более чем странно».

По данным Минздрава Британии, потеря слуха может произойти при продолжительном воздействии на человека ультразвука уровнем выше 140 Дб. В спецслужбах США и Канады пока не указывают на потенциальных виновников. По информации источников Associated Press, Вашингтон в том числе рассматривает возможность причастности «неких третьих сил, таких как Россия». Но ни Москве, ни сторонним игрокам незачем пытаться поссорить Гавану с Вашингтоном — с этим прекрасно справляется сам Трамп.

— Может быть, это временное какое-то явление, игра американцев и т. д. Скажем так, это не случай, который меняет расстановку сил на мировом уровне.

— Могут вообще быть элементы внутри кубинской власти, которые стремились бы приостановить примирение Кубы с Западом?

— Ну, видите ли, у них в этом нет необходимости, поскольку эту роль выполняет сам Трамп, и он тормозит многое из того, что решил Обама. Кубинцам не нужно предпринимать дополнительные усилия, чтобы осложнить ситуацию.