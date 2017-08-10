В результате обстрелов в Донецке загорелись жилые дома

Обстрелы со стороны украинских силовиков привели к тому, что в Донецке на нескольких улицах загорелись жилые дома, продолжающаяся стрельба мешает пожарным расчетам тушить огонь, сообщает оперативное командование ДНР. Вечером обстрелу подверглась западная окраина Донецка, начались пожары.

Дома горят на пяти улицах. При этом по автомобилю спасателей был нанесен прицельный удар. Позднее украинские силовики попали и по второй машине, передает «Донецкое агентство новостей». Украинские военные «осуществляют обстрел из стрелкового оружия, пытаясь помешать пожарным расчетам потушить горящие дома», сообщили в командовании.



Тем не менее сотрудники МЧС продолжают работу. Кроме того, сообщается, что мирный житель погиб при подрыве на растяжке, установленной украинскими диверсантами в Докучаевске. Мужчина 1951 года рождения подорвался, когда косил траву. Его доставили в больницу, где пострадавший скончался. «Украинская сторона продолжает геноцид населения Донбасса», — заявили в командовании.