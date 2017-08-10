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Китай выступил с обвинениями против США
Американский эсминец «Джон С. Маккейн» нарушил границы Китая в районе островов Спратли. С таким заявлением выступили в министерстве иностранных дел КНР. Текст документа публикуется на сайте ведомства.
«Судно США нарушило законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет КНР, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах», — заявили в ведомстве.
Инцидент произошёл в Южно-Китайском море. Китайские военные не давали разрешение американскому кораблю приближаться к островам. В МИД Китая отметили, что действия американских военных вынудили Пекин укрепить обороноспособность страны в регионе.
27 июля командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт заявил, что в случае приказа президента страны Дональда Трампа нанесёт ядерный удар по Китаю.
27 июля командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт заявил, что в случае приказа президента страны Дональда Трампа нанесёт ядерный удар по Китаю.
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