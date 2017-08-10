Китай выступил с обвинениями против США

Американский эсминец «Джон С. Маккейн» нарушил границы Китая в районе островов Спратли. С таким заявлением выступили в министерстве иностранных дел КНР. Текст документа публикуется на сайте ведомства.



«Судно США нарушило законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет КНР, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах», — заявили в ведомстве.

