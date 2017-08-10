Украинские цыгане попытались перейти границу с криками «Порошенко сказал - без виз»

Во Львовской области цыгане пытались пройти украинско-польскую границу без каких-либо документов, выкрикивая «без виз», сообщил сотрудник украинской полиции Игорь Зинкевич. По его словам, «интересная и смешная история» произошла в пропускном пункте Краковец. «Восемь человек — ромы (цыгане): женщины, мужчины, а также их дети — пробовали перейти границу и кричали „без виз, Порошенко сказал без виз!“, — написал он в своем Facebook.



Полицейские попросили их покинуть пропускной пункт.