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Украинские цыгане попытались перейти границу с криками «Порошенко сказал - без виз»
Во Львовской области цыгане пытались пройти украинско-польскую границу без каких-либо документов, выкрикивая «без виз», сообщил сотрудник украинской полиции Игорь Зинкевич. По его словам, «интересная и смешная история» произошла в пропускном пункте Краковец. «Восемь человек — ромы (цыгане): женщины, мужчины, а также их дети — пробовали перейти границу и кричали „без виз, Порошенко сказал без виз!“, — написал он в своем Facebook.
Полицейские попросили их покинуть пропускной пункт.
В середине июля сообщалось, что несмотря на отмену виз с ЕС более 70% украинцев не собираются туда ехать — из-за нехватки денег.
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