В Раде объяснили строительство военной базы в Очакове

Ранее на сайте ВМС США появилась информация о том, что американские инженерные подразделения начали строительство оперативного центра ВМС на базе в Очакове. Здесь американские военные находятся с апреля, занимаясь подготовкой к началу строительства. Центр предполагается использовать для планирования и оперативного командования при проведении военных учений на Украине.

«Такая необходимость вызвана многолетней политикой РФ. Украина и впредь будет расширять и углублять сотрудничество со странами Североатлантического альянса, с целью создания мирного и безопасного пространства в Восточной Европе», — заявила Фриз.

В июле на юге Украины прошли учения Sea Breeze-2017, в которых участвовали представители 16 стран: Украины, США, Румынии, Турции, Грузии, Великобритании, Греции, Канады, Италии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Франции. На начало сентября на Украине намечены международные учения Rapid Trident-2017, в которых примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран.