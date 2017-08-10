Трамп объявил в США чрезвычайное положение



В США объявлено чрезвычайное положение в связи с «опиоидной эпидемией». Соответствующее решение принял американский президент Дональд Трамп . Слова главы государства передаёт агентство Reuters

«Опиоидный кризис — это чрезвычайная ситуация, и я официально заявляю, что это чрезвычайная ситуация. Да, мы работаем и собираемся объявить ее чрезвычайным положением в стране. Это серьезная проблема, которой у нас никогда не было», -заявил Трамп.



Трамп добавил, что в ближайшем будущем администрация Белого дома официально объявит в стране эпидемию. 8 августа Трамп назвал массовое употребление опиоидов крупнейшей проблемой США.



Опиоиды — медикаменты, которые применяются во врачебной практике как сильнодействующие обезболивающие. Эксперты сравнивают эффект от препаратов с употреблением опиума. Более двух миллионов американцев употребляют опиоиды в качестве наркотиков на законных основаниях.