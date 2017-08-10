Турция угрожает России санкциями за томатное эмбарго

Турция не исключает, что придется принять ответные меры в отношении РФ за сохраняющиеся ограничения на ввоз турецких помидоров и других продуктов. Об этом заявил министр экономики страны Нихат Зейбекчи, сообщает Hurriyt.

По информации издания, Зайбекчи, выступая перед предпринимателями в Анкаре, напомнил, что проблемы, которые связаны с поставками турецких томатов в Россию, сохраняются. Также ограничения существуют и в отношении импорта на другие овощи.

«Мы испытываем большое давление (со стороны экспортеров — прим. ред.) из-за остающихся торговых ограничений по некоторым овощам, помимо помидоров», — заявил министр. Он также отметил, что Турция больше не может этот вопрос игнорировать, поэтому может принять ответные меры.

«Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественному бизнесу по вопросу насыщения российского рынка томатами и, в целом, овощами», — прокомментировал такое решение Ткачев.

Министр напомнил, что в проекты были вложены крупные частные и государственные инвестиции и было бы неверно по отношению к собственным производителям возвращать турецкие томаты в Россию.