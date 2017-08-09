Захарченко заявил, что Малороссии не будет



Большой интерес общественности к переучреждению Украины подтверждает актуальность этой темы, однако название " Малороссия" не получило широкой поддержки. Об этом в среду заявил глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко

" Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку, — приводит слова главы ДНР Донецкое агентство новостей. — Уже сейчас можно сказать, что названия " Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение".



При этом Захарченко отметил, что поступило много интересных предложений и комментариев, " что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря".



Глава республики также подчеркнул, что нынешняя политика действующих властей Украины ставит дальнейшее существование страны под угрозу. " Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны" , — указал он.



Ранее Захарченко заявлял, что окончательные решения относительно возможности создания нового государственного образования в составе Донбасса и регионов Украины не приняты, вопрос о Малороссии был только предложением. Эта идея будет обсуждаться в рамках широкой общественной дискуссии.