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МИД Белоруссии вызвал польского посла из-за высказываний Ващиковского о БелАЭС
МИД Белоруссии пригласил посла Польши для беседы в связи с высказываниями польского министра иностранных дел Витольда Ващиковского о «небезопасных технологиях», которые якобы лежат в основе проекта БелАЭС. «Хотели бы напомнить, что
применяемые при строительстве Белорусской АЭС технологии успешно используются при реализации аналогичных проектов в таких странах Европейского союза, как Венгрия, Словакия, Финляндия и Чехия.
Насколько нам известно, официальной критики со стороны Польши в адрес упомянутых государств по этой теме не звучало», — передает ТАСС заявление белорусского МИД. Отмечается, что после заявлений Польши посол этой республики приглашен в министерство иностранных дел для беседы. У него поинтересуются, действительно ли процитированные в СМИ слова Ващиковского соответствуют сказанному. В этом случае, считают в Белоруссии, «налицо явная политизация рутинного вопроса строительства Белорусской АЭС». Минск считает, что Польша проявляет таким образом так называемую европейскую солидарность под давлением Литвы. «Белоруссия открыта к сотрудничеству и контактам по вопросам ядерной безопасности, в том числе в контексте строительства Белорусской АЭС, со всеми заинтересованными и тем более такими близкими соседями, как Польша», — подчеркнули в министерстве. Кроме того, в МИД отметили, что Польша в 2009-2013 годах участвовала в межгосударственном обсуждении результатов проведенной Минском оценки воздействия будущей АЭС на окружающую среду, тогда Варшава не возражала против реализации проекта. При этом указывается на то, что Польша рассматривает возможность развития ядерной энергетики, но говорит о том, что закупать электроэнергию, произведенную на БелАЭС, «небезопасно» из-за технологии. Ранее Ващиковский заявил, что Варшава не намерена закупать в будущем энергию, произведенную в Белоруссии, и не считает, что в основе проекта БелАЭС лежат безопасные технологии. Напомним, в середине июня парламента Литвы признал БелАЭС угрозой своей национальной безопасности. В Минске заявили, что это решение является недружественным актом. Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко называл претензии Литвы политически мотивированными, указывая на то, что строительство соответствует всем предъявляемым требованиям. Первый энергоблок БелАЭС будет построен в 2019 году, второй — в 2020 году. БелАЭС расположена в 50 километрах от Вильнюса.
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