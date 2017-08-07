СБУ готовит антитеррористическую операцию в Северодонецке

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время провести антитеррористические мероприятия в подконтрольном Киеву городе Северодонецк, сообщила в понедельник пресс-секретарь управления Национальной полиции в Донецкой области Татьяна Погукай.

"В ближайшее время в городе Северодонецк Службой безопасности Украины будут проводиться превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам", — написала Погукай на своей странице в Facebook.

Он также призвала жителей города не паниковать и соблюдать требования личной безопасности, во время проведения мер не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и правила обращения с подозрительными предметами.

"В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ (диверсионно-разведывательная группа — ред.) или террористических подразделений боевиков, немедленно сообщать на адрес дежурных служб", — добавила Погукай.