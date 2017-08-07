Jerusalem Post: санкции США ещё сильнее сплотили Россию и Иран в военной сфере

Санкции должны были стать наказанием для Ирана и России, а вместо этого сблизили два государства, пишет The Jerusalem Post. Согласно сообщениям СМИ обеих стран, в свете новых штрафных мер со стороны США Тегеран и Москва углубляют своё и без того тесное сотрудничество в военной сфере.

Как напоминает издание, в июле конгресс США принял законопроект об ужесточении антироссийских санкций за вмешательство Москвы в американские президентские выборы в 2016 году и «аннексию»Крыма. В ответ Россия объявила о том, что свыше 700 дипломатов США должны покинуть страну.

Санкции в отношении Ирана должны стать для государства наказанием за то, что оно продолжает разрабатывать и испытывать баллистические ракеты, поясняется в статье. Тегеран на это заявил, что новые санкции — это выпад против ядерного соглашения, которого удалось достичь два года назад и которого иранцы, по их собственным уверениям, придерживаются.

Как отмечается в статье, санкции также были расширены в отношении Северной Кореи, продолжающей испытательные запуски баллистических ракет, по словам экспертов, уже способных достичь территории Соединённых Штатов.

Иран и Россия давно сотрудничают в военной сфере на фоне их относительной изоляции от западных стран, отмечает The Jerusalem Post. Иран приобрёл вооружения на общую сумму несколько миллиардов долларов, а в прошлом году Россия начала строительство новых атомных электростанций в Иране. Помимо проведения регулярных совместных учений, обе страны поддерживают режим Асада в Сирии.

Как сообщается в статье, вице-премьер России Дмитрий Рогозин провёл переговоры с министром обороны Ирана Хосейном Дегханом. В ходе встречи обсуждались в том числе новые поставки вооружений из России в Иран.