Порошенко сломал жизнь упавшему перед ним солдату

Часовой почетного президентского полка Александр Сикало, который три года назад упал в обморок перед Петром Порошенко во время инаугурации, страдает от тяжелых болезней. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Сикало после случая с падением обследовали в военном госпитале и обнаружили заболевание почек и проблемы с сердцем. Издание утверждает, что молодого человека лечить не стали, а выписали и уволили из армии.

Повторно 20-летний молодой человек обследовался уже в своей родной Черкасской области, для чего его семье пришлось просить деньги у знакомых. На этом лечение Сикало закончилось, он вернулся домой.

По словам его жены Валентины Левченко, обмороки и боли в почках у ее мужа не прекращаются. «Он тяжело работает с самого утра до поздней ночи. Ему запрещено поднимать тяжелое, долго стоять и находиться на солнце. Но берется за любую работу, которую в селе предлагают. Никогда ни на что не жалуется», - подчеркнула она.

Ему необходимо полное обследование, но денег на это у семьи нет. Мать мужчины утверждает, что в армию он уходил абсолютно здоровым.

Сам Сикало после падения перед Порошенко заявлял, что причиной случившегося стал тепловой удар. Руководство Сикало не сделало ему выговор за произошедшее и заверило, что никаких взысканий не будет, и он продолжит службу.