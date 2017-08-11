Кошмар американских обывателей стал реальностью

Северная Корея готова выпустить по американской базе на Гуаме четыре баллистических ракеты. План их запуска Пхеньян обещает доработать до середины августа. Судя по всему, примерно на такие же сроки до начала реального конфликта рассчитывают и Штаты. Пентагон объявил среди военных фирм тендер на поставку защитных барьеров для своих баз в Южной Корее. Пока дальше обмена угрозами Вашингтон и Пхеньян не заходят, но к перепалке теперь подключился и министр обороны США Джеймс Мэттис , который предрек скорый конец северокорейскому режиму.

У генералов, которыми окружил себя Дональд Трамп , чешутся руки. Едва американский президент пообещал обрушить на КНДР невиданные огонь и ярость, как тут же возник план действий.

Телеканал NBC делится подробностями от источников в Пентагоне. Ключевая роль — у шести тяжелых бомбардировщиков B-1B, которые дислоцируются на авиабазе Андерсен, что на острове Гуам.

"По информации множества источников, целью удара станут два десятка северокорейских ракетных объекта, полигоны и объекты технического обеспечения. Источники сообщили нам, что Пентагон уверен в правильности выбора соответствующих целей", — сообщила телекомпания.

Ответный план верстают и в КНДР. Командование Корейской народной армии обещает завершить его до середины августа, чтобы сразу представить Ким Чен Ыну. Но главная цель ядерного удара уже определена: это тот самый тихоокеанский остров с американской авиабазой.

Ракеты до Гуама могут долететь за четверть часа минут. Островитяне проводят время в молитвах. Их успокаивают эксперты. Вероятность успеха северокорейского ядерного удара оценивается в одну стотысячную процента.

Однако Вашингтон и Токио все же начинают крупные учения на острове Хоккайдо. С обеих сторон задействованы три с половиной тысячи военнослужащих, включая морскую пехоту, и 18 американских самолетов с авиабазы США Мисава. Ответственность за перехват северокорейских ракет, судя по всему, ложится на силы самообороны Японии.

"Система ПРО Японии опирается на ракеты «Стандарт 3». В случае чрезвычайной ситуации, если мы не сможем перехватить удар, мы воспользуемся противоракетным комплексом «Патриот», — рассказал министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

На эту игру мускулами северокорейские власти отвечают большим митингом. На площадь Ким Ир Сена в центре Пхеньяна с транспарантами выходят несколько десятков тысяч человек. Протестуют против недавней резолюции Совбеза ООН , что ужесточила санкции.

"Любой вид блокады или давления не сможет прекратить наше существование. Это ответ рабочего класса, который вырос благодаря теплой заботе лидеров партии, наших героев Ким Ир Сена и Ким Чен Ира ", — говорит директор кукурузного завода Пак Хын Рёл.

На обложке сегодняшней «Либерасьон» — то ли Трамп, то ли Ким Чен Ын. В ужас опасное поведение обоих, что грозит миру ядерной войной, привело даже короля ужасов Стивена Кинга . Писатель высказался в «Твиттере»: «Дональд Трамп и Ким Чен Ын сейчас ведут борьбу, чтобы выяснить, кто из них самый сумасшедший человек на планете».

А возле Белого дома тем временем возник надувной цыпленок по имени Дон высотой в девять метров и с прической, как у президента США.

Гигантская кукла обыгрывает выражение playing chicken — то есть, кто первый свернет. Именно такую опасную игру, по мнению тех, кто надул цыпленка, и затеял Трамп с Северной Кореей.