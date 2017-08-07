Саакашвили ищет способ легально вернуться на Украину

Михаил Саакашвили заявил, что изучает законодательную базу, чтобы вернуться на Украину легально. Киев не сможет игнорировать мнение миллионов, считает бывший губернатор Одесской области, уверенный, что украинцы выступят за его возвращение. "Я хочу, чтобы Украина была европейской державой, — приводит слова политика ТАСС . – И я хочу быть частью этого процесса".

В настоящее время Саакашвили находится в Варшаве, однако уже 7 августа он намерен покинуть Польшу, чтобы путешествовать по Европе.

Бывший президент Грузии прибыл в Польшу 4 августа, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 73 годовщине Варшавского восстания. Неизвестно, каким документом воспользовался политик, чтобы въехать в Польшу.

СБ Украины и ее погранслужба объявили на границе с Польшей план "Перехват", так как киевские власти предполагают, что именно этим путем Саакашвили, лишенный украинского гражданства, может попытаться вернуться в страну.

Указ Порошенко о лишении Саакашвили гражданства до сих пор не обнародован, из-за чего бывший одесский губернатор не может обжаловать решение украинской стороны в суде.