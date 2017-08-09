Стала известна дата импичмента Трампа



Президентство Дональда Трампа не продлится и года. " Ультраправая элита" США намерена уже к Рождеству выжить неугодного хозяина из Белого дома, заменив его на своего союзника — Майкла Пенса

Трамп приобрел врага в лице консолидированной оппозиции. Неприязнь к действующему президенту сплотила демократический и республиканский истэблишмент. Для смещения Трампа с высокого поста прилагаются титанические усилия. Главный фронт — в Большом жюри, которое уже готово вызвать президента в суд и допросить на предмет его связей с Россией.

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Не исключено, что в результате судебных разбирательств против действующего президента США и его окружения Трамп может либо подать в отставку, либо получить импичмент, пишет британская The Guardian . В итоге ультраправая элита Америки, заинтересованная в защите своего бизнеса, может заменить Трампа своим главным союзником — Майком Пенсом







Глава Белого дома может предстать перед судом, который желает изучить доказательства якобы имевшего место вмешательства Кремля в предвыборную кампанию в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует не только связи с Россией бывшего менеджера избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна , но и связи между бизнесом Трампа и российскими олигархами.

Несмотря на общую с республиканцами цель — свалить Трампа — демократы с опаской поглядывают на " правых миллиардеров". В демпартии предполагают, что Трамп попытается уволить Мюллера — но в этот момент кто-нибудь из подозреваемых получит иммунитет и раскроет компрометирующую информацию. Тогда у президента будет два пути — либо добровольно подать в отставку, либо дождаться импичмента. В любом случае его место займет Майкл Пенс. " Только тогда мы узнаем, чего хотят правые миллиардеры, стоящие за этим проектом" , — пишет автор статьи.





Британское издание напоминает, что в США существуют два " правых проекта": первый связан с братьями Кох. Чарльз и Дэвид, как отмечал когда-то журнал Forbes , входят в число 50 самых влиятельных людей в мире, топ-20 самых богатых " и, пожалуй, в дюжину самых ненавидимых людей на планете". Их проект характеризуется понятием " защиты доходов". Его сторонники хотят низких налогов и государства, " сжатого до размеров булавочной головки". То есть, полной отмены регулирования крупного бизнеса.

Но есть и другое течение в американской ультраправой идеологии. Оно выступает за " репрессивное государство". Власть, по мнению сторонников этой идеи, должна навязать обществу консервативные общественные нормы — а для достижения этой цели " распотрошить конституцию".





Как бы то ни было, Дональд Трамп никогда не был для республиканцев " кандидатом номер один". Ему пришлось самому спонсировать свою предвыборную кампанию. Лишь после провала другого республиканского кандидата — Теда Круза — ультраправый бизнес переключился на Трампа. " Даже братья Кох сохраняли дистанцию с Трампом, до тех пор пока их союзник Пенс не стал его соратником" , — напоминает автор.

До Рождества ультраправая американская элита должна сделать выбор: либо оставаться верной Трампу, либо сделать президентом социал-консерватора Пенса. Трамп сам виноват в том, что оказался в столь незавидном положении. За семь месяцев его президентства одержал верх " политический антилиберализм". И весь этот спектакль окажется лишь сюрреалистическим прологом к главному событию, считает автор.