

"Я надеюсь, что они (КНДР — ред.) поймут, что международное сообщество говорит единогласно: "Вы должны прекратить эту деятельность". Им надо принять решение. Это был удар под дых", — заявила Хейли в эфире CNN

На вопрос о том, готовы ли США к военным мерам против КНДР, Хейли ответила, что США готовы "предпринять все необходимое".



Ранее СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР.



По подсчетам американской стороны, которая предложила принятую в субботу резолюцию СБ ООН, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд.



КНДР в июле провела запуск двух баллистических ракет "Хвасон-14", которые, по данным США, являются межконтинентальными, а по данным военных РФ — средней дальности.