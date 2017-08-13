СМИ: Трамп подозревает своего советника Бэннона в утечках информации

Президент США Дональд Трамп подозревает своего советника по стратегическим вопросам Стива Бэннона в утечках информации о коллегах по Белому дому. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает портал, Трамп заявил своим помощникам, что «сыт по горло» саморекламой Бэннона, и с момента назначения Джона Келли главой аппарата Белого дома время, которое проводит Бэннон рядом с президентом, заметно снизилось.

Анонимные источники из администрации президента уверены, что именно Стив Бэннон стоит за утечками компрометирующей информации в отношении советника президента по нацбезопасности Герберта Макмастера

Также портал добавляет, что у Бэннона практически не осталось союзников в Белом доме.

Сам он отказался комментировать информацию об утечках.