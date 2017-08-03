СМИ: Регионы Украины потребовали импичмента Порошенко

Сразу несколько украинских регионов поддержали принятое в июне решение Киевского областного совета потребовать запуска процедуры импичмента президента Петра Порошенко . Так, принять процедурный закон об импичменте призвали депутаты из 10 областных советов Украины, в том числе глава фракции «Оппозиционный блок» в Черновецкой областной раде Дмитрий Павел, пишут «Известия» . По его словам,

любой президент должен понимать, что «данная должность не вечна, она выборная, и украинское общество должно иметь все рычаги, чтобы эти полномочия у него забрать».

Он также выразил мнение, что в сентябре Черновецкая областная рада подготовит обращение к центральным органам власти, чтобы те приняли закон об импичменте президента Порошенко. А до конца года, по мнению Павела,

все областные рады потребуют импичмента для действующего президента, который «несет персональную ответственность за ситуацию в стране».