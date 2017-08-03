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СМИ: Регионы Украины потребовали импичмента Порошенко
Сразу несколько украинских регионов поддержали принятое в июне решение Киевского областного совета потребовать запуска процедуры импичмента президента Петра Порошенко. Так, принять процедурный закон об импичменте призвали депутаты из 10 областных советов Украины, в том числе глава фракции «Оппозиционный блок» в Черновецкой областной раде Дмитрий Павел, пишут «Известия». По его словам,
любой президент должен понимать, что «данная должность не вечна, она выборная, и украинское общество должно иметь все рычаги, чтобы эти полномочия у него забрать».
Он также выразил мнение, что в сентябре Черновецкая областная рада подготовит обращение к центральным органам власти, чтобы те приняли закон об импичменте президента Порошенко. А до конца года, по мнению Павела,
все областные рады потребуют импичмента для действующего президента, который «несет персональную ответственность за ситуацию в стране».
В Днепропетровском совете также напомнили, что Порошенко выбирали в том числе за его обещание «закончить войну за неделю», а между тем экономика не работает, в политике хаос, а война не прекращается. Местный депутат Антонина Ульянина уверена, что «дальше с этим президентом» будет только хуже. В Николаевском и Запорожском областных советах подчеркнули, что кредит доверия Петру Порошенко упал «катастрофически», поэтому решение Киевского облсовета необходимо поддержать. В середине июля бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что режим Петра Порошенко вскоре потерпит фиаско, а значит, у опальных украинских политиков появится шанс вернуться на родину.
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