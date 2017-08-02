Киев пригрозил Минску санкциями за торговлю с ДНР и ЛНР

Украина пригрозила Белоруссии санкциями за торговлю с ЛНР и ДНР. Об этом заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим

Мы предупреждаем белорусскую сторону официально: если продукцию поставляют ополченцам, то против них будут введены санкции , - приводит слова Кизима издание Белорусские новости . Посол также добавил, что санкции будут введены не только со стороны Украины. Мы постараемся сделать все, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже , - добавил Кизим.

Как подчеркнул Кизим, в случае наличия информации о торговле белорусских компаний с мятежными республиками, таким предприятиям будет закрыт украинский рынок.