СМИ: самолет Air France пролетал недалеко от места падения ракеты КНДР



Пассажирский лайнер авиакомпании Air France с 323 пассажирами на борту 4 июля пролетел рядом с местом в Японском море, где через 10 минут упала межконтинентальная ракета КНДР, передает телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника.



Речь идет о Boeing 777, следовавшим рейсом 293 из Токио в Париж. По данным телеканала, самолет находился на расстоянии порядка 144 километров к северу от места падения ракеты.

Компания Air France сообщила телеканалу, что район ракетных испытаний КНДР "никаким образом не пересекают траекторию полетов рейса Air France". Помимо этого, в авиакомпании сообщили, что полет проходил "без каких-либо инцидентов".



"Кроме того, в сотрудничестве с властями Air France постоянно анализирует потенциально опасные зоны полетов и соответствующим образом адаптирует планы полетов", — приводит телеканал заявление авиакомпании.





Как передает телеканал, представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис после пуска ракеты КНДР 4 июля заявил, что "ракета пролетела через воздушное пространство, которое используется коммерческими авиалайнерами".

Северная Корея 4 июля объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра. Южнокорейские военные считают, что если бы ракета была пущена по обычной траектории, она преодолела бы расстояние в семь-восемь тысяч километров. Это означает, что при пуске из северокорейского порта Вонсан она может поразить цели на Аляске и в Сиэтле.