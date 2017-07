Маккейн прокомментировал сокращение дипмиссии в России

Американский сенатор Джон Маккейн прокомментировал решение Москвы сократить численность американских дипломатов в России.



"Неудивительно, что Путин высылает американских дипломатов, но он и его соратники все равно заплатят за нападение на нашу демократию", — написал политик в Twitter.

Not surprising Putin throws out US diplomats, but he & his cronies will still pay price for attacking our democracy https://t.co/HfKsZwaq7K



— John McCain (@SenJohnMcCain) 31 июля 2017 г.





Под "нападением на демократию" сенатор, очевидно, подразумевает "российское вмешательство" в президентские выборы в США, в котором американские СМИ и политики обвиняют Москву. В конгрессе ведется расследование по этому поводу, следствие также ведет ФБР , но за минувшие месяцы общественности так и не представили никаких доказательств. Президент США Дональд Трамп считает, что в избирательный процесс могли вмешаться другие страны. Москва не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что численность персонала американских диппредставительств в стране будет такой же, как и персонала российских посольств и консульств в Соединенных Штатах — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников дипмиссий должны будут прекратить свою деятельность в стране.