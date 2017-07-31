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МИД Украины направил России ноту после задержания российского дипломата

Украина направила России ноту протеста
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МИД Украины направил России ноту после задержания российского дипломата, который, по данным нацполиции страны, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца в твиттере.
"Направили ноту России касательно управления авто в состоянии алкогольного опьянения российским дипломатом. Грубое нарушение Венской конвенции, законов Украины", - написала Беца.
Ранее "Газета.Ru" собрала подробности инцидента с российским дипломатом на Украине.
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