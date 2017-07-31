

Президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала вице-президенту США Майку Пенсу о "новой угрозе" со стороны России и потенциальном, по ее мнению, неконвенциональном оружии. Об этом говорится на ее сайте.

По ее словам, угроза исходит от строящейся рядом с городом Островец, в 50 км от Вильнюса, Белорусской АЭС.





"На встрече с вице-президентом США президент Литвы подчеркнула, что демонстрируемая Америкой твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы — строительства вблизи границ НАТО небезопасной Белорусской АЭС в Островце, которая может быть использована и как неконвенциональное оружие", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия профинансировала работы и услуги в рамках проекта Белорусской АЭС на $2,2 млрд.