Грузинская журналистка Эка Цамалашвили заявила, что в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили обвиняют в растрате 505 евро (более 35 тысяч рублей) на венок для похорон президента Чехии Вацлава Гавела . Об этом Цамалашвили рассказала на своей странице в Facebook.

По данным журналистки, 23 декабря 2011 года Саакашвили прилетел в Прагу на похороны Вацлава Гавела, одного из лидеров «Бархатной революции» 1989 года. «Разумеется, возложил и траурный венок. Согласно рапорту Темура Джанашиа, главы специальной службы госохраны, расходы на приобретение венка были покрыты со счетов данной службы. Да, венок был куплен на наши деньги, от нашего имени, от имени Грузии для человека, который боролся за свободу не только европейцев, но и за нашу свободу», - отметила Цамалашвили, добавив, что, несмотря на это, против политика завели дело.

По ее словам, в уголовном деле «пиджаков и венков» «также есть и другие расходы, которые обычно бывают во время любых перелетов официальных лиц, в том числе президента Саакашвили, как то: дорога, питание, проживание в гостинице». Журналистка не уточнила, связано ли это обвинение с лишением Саакашвили украинского гражданства.

Двадцать шестого июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства. Сообщалось, что поводом для этого стали неверные данные, которые Саакашвили указал в анкете на получение украинского гражданства. Политик якобы написал в анкете, что у него нет судимостей, хотя на тот момент он был заочно арестован в Грузии. Сам Саакашвили назвал эту информацию ложной. Политик, находящийся сейчас в США, заявил, что будет добиваться возвращения на Украину.

Саакашвили занимал пост губернатора Одесской области с мая 2015 года. До этого он был советником Порошенко, а еще раньше – президентом Грузии. Он получил украинский паспорт в мае 2015 года указом Порошенко. В декабре того же года в Грузии его лишили гражданства, так как он стал гражданином другой страны.