Высылка дипломатов США сильно ударит по россиянам

Бывший американский дипломат Дональд Йенсен заявил, что сокращение Россией числа сотрудников посольств США ударит по самим россиянам. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

По мнению Йенсена, работавшего в Москве в 80-90-е годы, «этот шаг не особо повредит работе посольства в смысле проведения политики Соединенных Штатов», но замедлит процесс выдачи виз гражданам РФ.

Кроме того, как считает Йенсен, сокращение в большей степени коснется именно российских работников американских дипмиссий, а не дипломатов. «Насколько я понял, кого именно сокращать оставлено на усмотрение властей Соединенных Штатов. А им гораздо легче сократить местный персонал - не потому что эти люди хуже работают, нет, они прекрасно работают! - но просто потому, что у них такие контракты, что их проще уволить», - рассказал он.

Бывший посол США в России Майкл Макфол также считает, что россиянам придется ждать своих виз неделями или месяцами.

If these cuts are real, Russians should expect to wait weeks if not months to get visas to come to US. https://t.co/YbyWsUJNJS— Michael McFaul (@McFaul) 30 июля 2017 г.

Ранее Россия ввела в отношении американских дипломатов санкции, запрещающие им пользоваться дачей в Серебряном бору и всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве. Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона до 1 сентября сократить число американских дипломатов, находящихся в России, на 755 человек. В МИД заявили, что Штаты должны привести число своих дипломатов в РФ «в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США».

Эти меры стали ответом на одобренный властями США законопроект о новых санкциях против России. В МИД РФ подчеркнули, что Москва «оставляет за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США».