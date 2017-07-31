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На Украине затравили посадившего самолет вслепую летчика
Фото: Facebook
Украинского пилота Александра Акопова, получившего орден Мужества за спасение самолета в грозу, затравили в соцсетях. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Как отмечает газета, украинские националисты отыскали страницу Акопова на Facebook и выяснили, что он родом из Донецка, несколько лет назад работал в разорившейся компании «Донбассаэро», на аватарке у него – глава МИД РФ Сергей Лавров, а в друзьях – «немало ополченцев ДНР». Сейчас страница Акопова закрыта, он запретил оставлять комментарии к его постам.
Националисты, по данным «КП», начали писать летчику, что он не герой, а просто «спасал свою ****». Они заявили, что «профессионализм многих людей выше их моральных качеств». Также интернет-пользователи посоветовали украинским властям «присматриваться» перед тем, как наградить кого-либо орденом, чтобы потом не отбирать.
Публицист Александр Чаленко заявил «КП», что травля пилота на этом не прекратится. По его мнению, Акопова «скоро внесут в базу «Миротворец» и потребуют лишить награды».
Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов 27 июля во время грозы почти вслепую посадил аварийный лайнер в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. За несколько минут пилоты перестали видеть небо - лобовое стекло потрескалось из-за града. На борту самолета находился 121 пассажир и шесть членов экипажа. Сообщалось, что украинский президент Петр Порошенко лично позвонил пилоту и поблагодарил за его поступок.
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