На Украине затравили посадившего самолет вслепую летчика

Украинского пилота Александра Акопова , получившего орден Мужества за спасение самолета в грозу, затравили в соцсетях. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как отмечает газета, украинские националисты отыскали страницу Акопова на Facebook и выяснили, что он родом из Донецка, несколько лет назад работал в разорившейся компании «Донбассаэро», на аватарке у него – глава МИД РФ Сергей Лавров , а в друзьях – «немало ополченцев ДНР». Сейчас страница Акопова закрыта, он запретил оставлять комментарии к его постам.

Националисты, по данным «КП», начали писать летчику, что он не герой, а просто «спасал свою ****». Они заявили, что «профессионализм многих людей выше их моральных качеств». Также интернет-пользователи посоветовали украинским властям «присматриваться» перед тем, как наградить кого-либо орденом, чтобы потом не отбирать.

Публицист Александр Чаленко заявил «КП», что травля пилота на этом не прекратится. По его мнению, Акопова «скоро внесут в базу «Миротворец» и потребуют лишить награды».