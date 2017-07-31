Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что США продолжат предпринимать жесткие меры против "архитекторов авторитаризма в Венесуэле". Об этом говорится в опубликованном заявлении Науэрт.

"Мы продолжим предпринимать жесткие и быстрые меры против архитекторов авторитаризма в Венесуэле, в том числе против тех, кто будет участвовать в национальном учредительном собрании по результатам голосования", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, а также ряда чиновников страны.

30 июля на территории Венесуэлы прошли выборы в учредительное собрание. Среди кандидатов ни один не представляет оппозицию Венесуэлы.