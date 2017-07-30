ФРГ и Франция работают над автономией ЕС в сфере обороны



Власти Германии и Франции работают над достижением стратегической автономии ЕС в области оборонной политики, пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.



В распоряжении газеты оказался документ, направленный двумя странами другим государствам Евросоюза с предложением развивать "постоянное, структурированное сотрудничество" в области обороны "в дополнение к НАТО , которая будет оставаться основой коллективной обороны ее членов". Отмечается, что в июне Европейский совет ознакомился с проектом и выразил согласие с его основными положениями.

Как отмечает издание, Германия и Франция уже сформулировали условия, которое должны будут выполнить страны для участия в сотрудничестве. Речь, в том числе, идет об обязательных взносах на оборону. Кроме того, вооруженные силы стран, претендующих на участие, будут проходить ежегодную проверку в Европейском оборонном агентстве.

