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ФРГ и Франция работают над автономией ЕС в сфере обороны
Власти Германии и Франции работают над достижением стратегической автономии ЕС в области оборонной политики, пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
В распоряжении газеты оказался документ, направленный двумя странами другим государствам Евросоюза с предложением развивать "постоянное, структурированное сотрудничество" в области обороны "в дополнение к НАТО, которая будет оставаться основой коллективной обороны ее членов". Отмечается, что в июне Европейский совет ознакомился с проектом и выразил согласие с его основными положениями.
Как отмечает издание, Германия и Франция уже сформулировали условия, которое должны будут выполнить страны для участия в сотрудничестве. Речь, в том числе, идет об обязательных взносах на оборону. Кроме того, вооруженные силы стран, претендующих на участие, будут проходить ежегодную проверку в Европейском оборонном агентстве.
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини должна вынести на обсуждение вопрос о запуске этой инициативы до конца сентября. После этого у стран ЕС будет три месяца для того, чтобы принять решение по поводу участия. Как сообщает газета, по прогнозам федерального правительство Германии за участие выскажутся от 20 до 25 стран.
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