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Пушков пригрозил Порошенко приближением "Девятого вала"
Российский сенатор Алексей Пушков предсказал президенту Украины Петру Порошенко «Девятый вал», ответив таким образом на его слова о том, что творчество Ивана Айвазовского - украинское наследие. «Единственное полотно Айвазовского, которое имеет отношение к Порошенко и его "наследию", это "Девятый вал". И он уже приближается», - написал сенатор в Тwitter
Таким образом политик прокомментировал слова Порошенко о необходимости чтить украинское наследие.
«В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие!» — написал он в Facebook. Свой пост он сопроводил хэштегом #GloryToUkraine
Старший научный сотрудник Феодосийской картинной галереи им. И. К. Айвазовского Ольга Гутман заявила, что творчество знаменитого мариниста нельзя расценивать как украинское наследие, сообщает RT. Ведь художник родился и жил в Феодосии, принадлежавшей в то время Российской империи. Кроме того, он получил художественное образование в Санкт-Петербурге.
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