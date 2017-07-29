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Саакашвили: Яценюк продолжает руководить правительством Украины
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Украинской правде" заявил, что нынешним правительством Украины все еще управляет Арсений Яценюк, несмотря на то, что больше не является премьером страны.
"Я сознательно все делал, чтобы убрать Яценюка, и сыграл в этом решающую роль. Но моей ошибкой было то, что мы не довели это дело до конца - до досрочных парламентских выборов. И в итоге произошел олигархический договорняк", - отметил он.
По словам Саакашвили, в результате прихода Владимира Гройсмана на пост премьера получилось "самое уродливое правительство в истории Украины".
"Группировка Яценюка получила компенсацию за то, что премьером теперь стал Гройсман, который, кстати, постоянно советуется с Яценюком", - подчеркнул экс-глава Одесской области.
Саакашвили подчеркнул, что реально управляет правительством именно Яценюк, отметив, что такой кабмин "абсолютно недееспособен".
26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства на основании ложных данных, указанных в анкете.
В настоящее время Саакашвили находится в США. Он заявил, что намерен обратиться в административный суд с целью обжаловать решение.
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