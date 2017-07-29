Саакашвили: Яценюк продолжает руководить правительством Украины

"Я сознательно все делал, чтобы убрать Яценюка, и сыграл в этом решающую роль. Но моей ошибкой было то, что мы не довели это дело до конца - до досрочных парламентских выборов. И в итоге произошел олигархический договорняк", - отметил он.





По словам Саакашвили, в результате прихода Владимира Гройсмана на пост премьера получилось "самое уродливое правительство в истории Украины".

"Группировка Яценюка получила компенсацию за то, что премьером теперь стал Гройсман, который, кстати, постоянно советуется с Яценюком", - подчеркнул экс-глава Одесской области.



Саакашвили подчеркнул, что реально управляет правительством именно Яценюк, отметив, что такой кабмин "абсолютно недееспособен".



26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства на основании ложных данных, указанных в анкете.



В настоящее время Саакашвили находится в США. Он заявил, что намерен обратиться в административный суд с целью обжаловать решение.