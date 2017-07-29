На Украине предложили поиздеваться над российскими артистами

Чтобы им разрешили посетить Украину, российские артисты должны официально признать свою страну оккупантом, предложил украинский продюсер и ведущий программы «Караоке на Майдане» Игорь Кондратюк.

Он также призвал штрафовать украинских исполнителей за выступления на территории России. По его словам, эти деньги можно будет направлять на нужды силовиков так называемой АТО в Донбассе.

«Русских нужно воспитывать иначе. На границе на камеру они должны сказать, что Путин и Российская Федерация аннексировали Крым и ввели войска в Донбасс, и что они осуждают эти действия», — приводит ФАН слова Кондратюка, сказанные им украинским СМИ.