ЕС запустил санкционную процедуру в отношении Польши

Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Варшавы из-за вызвавшей споры судебной реформы Польши, которая нарушает законодательство ЕС , говорится в заявлении ЕК.

"Еврокомиссия запустила против Польши процедуру по предотвращению нарушений, направив ей письмо с официальным уведомлением", — говорится в заявлении. Там отмечается, что сделано это после официальной публикации Варшавой закона о работе судов 28 июля.

Ранее первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия готова запустить санкционную процедуру по предотвращению нарушения Польшей законодательства ЕС, как только принятый в стране закон о работе всеобщих судов будет опубликован. Еврокомиссия также предупредила власти Польши, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС , если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда.

Тиммерманс также заявил, что Еврокомиссия направила официальную рекомендацию властям Польши, дающую Варшаве один месяц на снятие всех претензий.