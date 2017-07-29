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Авианосец США открыл огонь в сторону иранских катеров

Авианосец США открыл огонь в сторону иранских катеров
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Американские моряки сочли, что иранские суда слишком близко приблизились к кораблю ВМС США. Авианосец ВМС США типа Nimitz открыл носившую предупредительный характер стрельбу вблизи иранских патрульных катеров.
Инцидент произошел накануне, 28 июля, в Персидском заливе, сообщает ABC News . Американские моряки сочли, что иранские суда слишком близко приблизились к кораблю ВМС США. После инцидента USS Nimitz покинул район, где произошел инцидент.
На днях, 25 июля, стало известно о еще одном подобном инциденте, также случившемся в Персидском заливе. Корабль ВМС США USS Thunderbolt открыл предупредительный огонь по слишком близко приблизившемуся к нему иранскому судну.
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телеканал АВС
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