В Белом доме заявили, что Скарамуччи покинул администрацию США

"У него нет никакой роли на данный момент в администрации Трампа", — заявила Сандерс на брифинге.





В понедельник Белый дом сообщил, что спустя всего десять дней после назначения Скарамуччи подал в отставку, чтобы "дать (новому) главе аппарата Джону Келли полную свободу и возможность создать собственную команду".

По словам Сандерс, Трамп посчитал неподобающими комментарии Скарамуччи в отношении коллег по Белому дому. Ранее Скарамуччи в интервью СМИ в грубой форме высказался о своих коллегах, а позднее пояснил, что "слишком доверился корреспонденту", однако отказываться от своих слов не стал.

