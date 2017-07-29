Как передает ТАСС, решение принял профильный комитет СБ после рассмотрения доклада омбудсмена, который занимается изучением заявок на исключение из санкционного перечня. Теперь в отношении 33-летнего Абдель Халика не действуют предусмотренные резолюцией Совбеза арест банковских счетов и других активов, запрет на поездки и оружейное эмбарго. Причины, по которым Абдель Халик исключен из перечня, не уточняются.

Абдель Халик, также известный как Абдул Халед и Адель Мохамед Махмуд, попал в санкционный список в октябре 2008 года, так как "предоставлял финансовую, материальную и логистическую поддержку" "Аль-Каиде" и одной из экстремистских группировок в Ливии. Он был арестовал в ОАЭ в начале 2007 года, осужден в конце того же года и экстрадирован в Бахрейн. После освобождения спустя год он продолжил сотрудничать с "Аль-Каидой" до конца 2012 года. Мужчина также собирал средства для талибов.

Санкционный перечень ООН включает более 250 физических лиц, группировок и организаций, связанных с ДИАШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) и "Аль-Каидой".