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Румыния развернула самолет Рогозина
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Власти Румынии не пропустили направлявшийся в Молдавию самолет, в котором находился вице-премьер России Дмитрий Рогозин, сообщил РИА Новости посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин.
Рогозин был одним из пассажиров самолета, летевшего в Кишинев. Мухаметшин рассказал, что самолет развернули обратно в Россию, сейчас решается вопрос о посадке.
Ранее в пятницу Рогозин сообщил, что Кишинев попытался отказать в прилете рейсу из Домодедово, в котором планировала лететь в Молдавию российская делегация.
Перед этим власти Молдавии предложили российской делегации отменить визит в страну по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре, так как делегация планировала прибыть на самолетах ВВС России.
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