Румыния развернула самолет Рогозина

Рогозин был одним из пассажиров самолета, летевшего в Кишинев. Мухаметшин рассказал, что самолет развернули обратно в Россию, сейчас решается вопрос о посадке.

Ранее в пятницу Рогозин сообщил, что Кишинев попытался отказать в прилете рейсу из Домодедово, в котором планировала лететь в Молдавию российская делегация.

Перед этим власти Молдавии предложили российской делегации отменить визит в страну по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре, так как делегация планировала прибыть на самолетах ВВС России.