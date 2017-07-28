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Российская Газета

Возле Мекки перехвачена ракета из Йемена

В окрестностях Мекки сбили ракету, выпущенную из Йемена
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Ракета, выпущенная с территории Йемена, перехвачена в Саудовской Аравии. Снаряд был сбит в 69 километрах южнее священного для мусульман города Мекка.
Коалиция возложила на шиитских повстанцев-хуситов ответственность за обстрел, передает РИА Новости.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
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РИА Новости
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