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Возле Мекки перехвачена ракета из Йемена
Фото: © AP Photo / Mosa'ab Elshamy, File
Ракета, выпущенная с территории Йемена, перехвачена в Саудовской Аравии. Снаряд был сбит в 69 километрах южнее священного для мусульман города Мекка.
Коалиция возложила на шиитских повстанцев-хуситов ответственность за обстрел, передает РИА Новости.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
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