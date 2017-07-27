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Белый дом: компания, готовившая досье на Трампа, получала деньги от русских
Фото: AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что компания, подготовившая досье на президента США Дональда Трампа, получала деньги от русских.
Никаких доказательств причастности россиян к финансированию этого досье в Белом доме как обычно не представили. А Москва неоднократно указывала, что никакого отношения к американским выборам не имеет и в процесс не вмешивалась.
По ее словам, на одних из прошедших слушаниях это досье подверглось "дальнейшей дискредитации". Сандерс добавила, что досье служило "источником фейковых новостей и конспирологических теорий".
Представитель Белого дома не уточнила, о каких именно слушаниях идет речь. "И мы узнали, что компания, которая подготовила это (досье), также получала деньги от русских", — отметила Сандерс, при этом не предоставив никаких подробностей.
Ранее сообщалось, что юридический комитет сената США направил официальную повестку бывшему журналисту Гленну Симпсону, чтобы добиться дачи его показаний в рамках расследования "российского вмешательства" в выборы США. Изначально он отказался от дачи показаний, в связи с чем комитет направил повестку для явки в конгресс для дачи показаний.
Ранее газета New York Times писала, что сторонники демпартии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. Готовый анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed. Сам Трамп назвал сайт BuzzFeed "кучей мусора" и "очень нечестными людьми". В Кремле документ назвали "абсолютной уткой, абсолютной фабрикацией и абсолютной чушью".
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