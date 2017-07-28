Юнкер сбросил звонок от Меркель, подумав, что звонит супруга

Президент Еврокомисии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом ЕК Марошем Шевчовичем и премьером Словакии Робертом Фицо сбросил телефонный звонок от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, решив, что звонит его жена.

Как свидетельствует видеозапись, опубликованная AFP , в ходе мероприятия у Юнкера зазвонил телефон. Политик извинился, сообщив, что звонит его жена, и отклонил вызов.

Однако, посмотрев на экран телефона, Юнкер сообщил: «Это была госпожа Меркель».

Ранее Юнкер, выступая на брифинге в Киеве, попросил не задавать ему много вопросов, потому что он голоден.