Губернатор Запорожской области Константин Брыль заявил, что в регионе готовится переворот и захват власти. Об этом в четверг, 27 июля, он сказал в ходе внеочередной сесссии облсовета, передает радио «Свобода»

По словам Брыля, осуществляются «масштабные активные действия, направленные на поддержку насильственного изменения или свержения конституционного строя, захват государственной власти, изменение границ территории или границы Украины, а также финансирование указанных действий». При этом он не уточнил, кто именно хочет захватить власть.

Службу безопасности Украины. По данным губернатора, неизвестными осуществляется сбор и передача информации служебного характера, аккумулируются средства для финансирования протестных акций. Он также подчеркнул, что у жителей региона растут протестные настроения. Брыль пообещал направить обращения вместе с имеющимися фактами президенту страны, в Генпрокуратуру

2 марта руководитель администрации президента (АП) Украины Петра Порошенко Игорь Райнин заявил, что глава государства спас страну от разрыва, имея в виду события 2014 года, когда Киев начал подавление выступлений в различных областях страны. По мнению главы АП, «из политических лидеров Порошенко сегодня единственный, кто в состоянии и дальше удерживать и объединять страну».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014-го по итогам прошедших референдумов о независимости.