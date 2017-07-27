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Савченко о лишении Саакашвили гражданства Украины: даже Медведев смеётся над этим решением

«Даже наш враг смеется»: Савченко о лишении Саакашвили гражданства
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает незаконным решение президента Украины Петра Порошенко лишить бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства.
«Даже наш враг смеётся в виде заявления первого министра страны — агрессора с этого события и действий нашего президента, который принимает решение как царь: хочу предоставляю гражданство, хочу лишаю», — написала Савченко на своей странице в Facebook.
Она отметила, что возмущена решением Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства.
«Я лично возмущена этим фактом, ведь Конституция Украины, которая является нормой прямого действия, содержит следующие положения в ст. 25: «Гражданин Украины не может быть лишён гражданства и права изменить гражданство», и поэтому, по моему мнению, бессмысленно, решение нашего президента и ГТСУ является неконституционным и незаконным», — считает нардеп.
26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили, что Саакашвили лишён украинского гражданства.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя решение Порошенко лишить Саакашвили украинского гражданства, заявил, что данные действия являются «неоспоримым свидетельством высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию».
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