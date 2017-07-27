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Савченко о лишении Саакашвили гражданства Украины: даже Медведев смеётся над этим решением
Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает незаконным решение президента Украины Петра Порошенко лишить бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства.
«Даже наш враг смеётся в виде заявления первого министра страны — агрессора с этого события и действий нашего президента, который принимает решение как царь: хочу предоставляю гражданство, хочу лишаю», — написала Савченко на своей странице в Facebook.
Она отметила, что возмущена решением Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства.
«Я лично возмущена этим фактом, ведь Конституция Украины, которая является нормой прямого действия, содержит следующие положения в ст. 25: «Гражданин Украины не может быть лишён гражданства и права изменить гражданство», и поэтому, по моему мнению, бессмысленно, решение нашего президента и ГТСУ является неконституционным и незаконным», — считает нардеп.
26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили, что Саакашвили лишён украинского гражданства.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя решение Порошенко лишить Саакашвили украинского гражданства, заявил, что данные действия являются «неоспоримым свидетельством высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию».
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